Удинезе — Парма: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

Последний матч между собой: «Парма» — «Удинезе» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Парма»).
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