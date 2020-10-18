Торино — Кальяри: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 16:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Торино» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Торино»).

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