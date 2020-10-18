Страсбург — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

Последний матч между собой: «Лион» — «Страсбург» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Страсбург» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лион»).
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