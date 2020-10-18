Шеффилд Юнайтед — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 14:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 1.79.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шеффилд Юнайтед»).

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