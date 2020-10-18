Шальке 04 — Унион: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 19:00 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Унион» — «Шальке 04» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шальке 04» — «Унион». Коэффициент ставки — 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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