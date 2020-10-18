Ротор — Тамбов (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Тамбов» — «Ротор» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ротор» — «Тамбов». Коэффициент ставки — 2.54.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ротор»).

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