Ростов — Ахмат: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Ростов» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Ростов»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Ахмат».

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