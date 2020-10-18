Рома — Беневенто (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Беневенто»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Беневенто».

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