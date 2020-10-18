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    Монако — Монпелье: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Монако — Монпелье (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Монако Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 в Лиге 1 начнётся матч «Монако» — «Монпелье».

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    Последний матч между собой: «Монако» — «Монпелье» 1:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Монпелье».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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