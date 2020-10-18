Лестер — Астон Вилла (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Астон Вилла» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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