Ислочь — БАТЭ (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:45 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «БАТЭ» — «Ислочь» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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