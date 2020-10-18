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    Гёзтепе — Фенербахче: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Гёзтепе — Фенербахче (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч «Гёзтепе» — «Фенербахче».

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    Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Гёзтепе» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Гёзтепе»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гёзтепе» — «Фенербахче».

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