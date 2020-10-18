Фатих Карагюмрюк — Касымпаша (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Фатих Карагюмрюк» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Касымпаша»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фатих Карагюмрюк» — «Касымпаша».

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