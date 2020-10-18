Динамо Брест — Рух Брест: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 20:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Рух Брест» — «Динамо Брест» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо Брест»).

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