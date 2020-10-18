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    Болонья — Сассуоло: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Болонья — Сассуоло (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Болонья Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 13:30 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Болонья» — «Сассуоло».

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Сассуоло» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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