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    Арсенал Тула — Урал: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Арсенал Тула — Урал (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 14:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Арсенал Тула» — «Урал».

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Арсенал Тула» 1:3 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Тула» — «Урал».

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