Арсенал Тула — Урал (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «Арсенал Тула» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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