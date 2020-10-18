Андерлехт — Ауд-Хеверле Лёвен: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

Последний матч между собой: «Андерлехт» — «Ауд-Хеверле Лёвен» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ауд-Хеверле Лёвен»).
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