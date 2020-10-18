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    Алавес — Эльче: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Алавес — Эльче: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Алавес Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Алавес» — «Эльче».

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    Последний матч между собой: «Алавес» — «Эльче» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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