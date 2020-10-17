Зенит — Сочи: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «Сочи» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

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