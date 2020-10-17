Торпедо — Нефтехимик: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Торпедо» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Нефтехимик».

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