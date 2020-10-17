Стандард — Брюгге: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Брюгге» — «Стандард» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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