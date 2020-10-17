Сельта — Атлетико (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Атлетико» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Атлетико»).

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