Сампдория — Лацио (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Сампдория» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Лацио». Коэффициент ставки — 1.97.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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