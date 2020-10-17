Реал Мадрид — Кадис: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кадис» — «Реал Мадрид» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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