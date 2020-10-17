Портсмут — Донкастер Роверс (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Донкастер Роверс» — «Портсмут» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Портсмут»).

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