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    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

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    В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 4:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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