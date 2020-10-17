Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Манчестер Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

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