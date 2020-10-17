Мехелен — Кортрейк (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Мехелен» — «Кортрейк» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мехелен»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мехелен» — «Кортрейк».

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