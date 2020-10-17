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    Марсель — Бордо: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Марсель — Бордо (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Марсель Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч «Марсель» — «Бордо».

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    Последний матч между собой: «Бордо» — «Марсель» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Бордо». Коэффициент ставки — 2.12.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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