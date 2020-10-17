Манчестер Сити — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).
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