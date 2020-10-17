Манчестер Сити — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон».

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