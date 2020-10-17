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    Кру Александра — Блэкпул: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Кру Александра — Блэкпул: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 в английской Первой Лиге начнётся матч «Кру Александра» — «Блэкпул».

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    Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Кру Александра» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Блэкпул»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кру Александра» — «Блэкпул».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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