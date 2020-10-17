Кротоне — Ювентус (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Кротоне» — «Ювентус» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ювентус»).
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