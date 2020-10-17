Ипсвич Таун — Аккрингтон Стэнли: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 17:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Аккрингтон Стэнли» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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