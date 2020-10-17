Интер — Милан (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Милан» 4:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Интер»).

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