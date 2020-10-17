Химки — Спартак: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак» — «Химки» 6:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спартак»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».

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