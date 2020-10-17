Хетафе — Барселона (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Хетафе» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».

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