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    Гойас — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Гойас — Баия (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Гойас» — «Баия».

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Баия» 4:3 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гойас» — «Баия».

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