Эвертон — Ливерпуль (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Ливерпуль» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль».

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