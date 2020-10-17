Челси — Саутгемптон: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 17:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Саутгемптон» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.04.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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