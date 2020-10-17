Брентфорд — Ковентри Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.10.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Брентфорд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Ковентри Сити».

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