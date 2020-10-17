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    Борнмут — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Борнмут — Куинз Парк Рейнджерс (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут Куинз Парк Рейнджерс
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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