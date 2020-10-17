Б36 Торсхавн — ТБ Твёройри (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «ТБ Твёройри» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Б36 Торсхавн»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Б36 Торсхавн» — «ТБ Твёройри».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И