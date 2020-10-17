Арминия — Бавария (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арминия» — «Бавария».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
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