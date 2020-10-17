Арминия — Бавария (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арминия» — «Бавария».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.