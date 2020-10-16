Слуцк — Минск (16.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Минск» — «Слуцк» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Слуцк» — «Минск». Коэффициент ставки — 2.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Минск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Слуцк» — «Минск».

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