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    Ним — ПСЖ: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Ним — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.10.2020)

    Футбол Лига 1 Ним ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч «Ним» — «ПСЖ».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Ним» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ним» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ним» — «ПСЖ».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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