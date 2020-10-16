Ним — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.10.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Ним» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ним» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ним» — «ПСЖ».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.