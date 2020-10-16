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    Дижон — Ренн: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Дижон — Ренн: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.10.2020)

    Футбол Лига 1 Дижон Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 20:00 в Лиге 1 начнётся матч «Дижон» — «Ренн».

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    Последний матч между собой: «Дижон» — «Ренн» 2:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дижон» — «Ренн». Коэффициент ставки — 1.67.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Дижон» — «Ренн».

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