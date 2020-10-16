Дерби Каунти — Уотфорд (16.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Уотфорд» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уотфорд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Дерби Каунти» — «Уотфорд».

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