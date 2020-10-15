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    Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.10.2020)

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс» 6:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.17.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Лос-Анджелес»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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