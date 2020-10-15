Торонто — Нью-Йорк Ред Буллс (15.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Торонто» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Торонто»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Торонто» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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