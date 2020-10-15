ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • 14:04
    • «Зениту» присудили два технических поражения в Евролиге
  • 17:03
    • Гран-при Канады по фигурному катанию отменен
  • 15:11
    • Роналду может провести карантин в Италии ради игры с «Барселоной»
  • 11:24
    • Хавбек «Ростова» близок к переходу в «Краснодар»
  • 11:09
    • Суарес — лучший бомбардир южноамериканских сборных
    Все новости спорта

    Орландо Сити — Нью-Йорк Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Орландо Сити — Нью-Йорк Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.10.2020)

    Футбол MLS
    В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити».

  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей басплатноСмотреть!

    Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нью-Йорк Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 10 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уступит ли сборная России венграм лидерство в группе?
  • Россия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Французы дадут бой хорватам на чужом поле
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Италия снова выиграет у разваливающихся Нидерландов?
  • Италия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.54
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Италия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Португалия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Англия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Турция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры