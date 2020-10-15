Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр (15.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Миннесота Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чикаго Файр»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Чикаго Файр».

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